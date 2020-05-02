الدفاع الروسية:حلفاء إيطاليا فشلوا في مساعدتها على التصدي لكورونا

موسكو- سانا

أكدت روسيا أن محاولات حلفاء إيطاليا الغربيين تشويه صورة موسكو في مساعدتها على التصدي لجائحة كورونا تعود لفشلهم في تقديم مثل هذه المساعدة .

وقال نائب وزير الدفاع الروسي اللواء ألكسندر فومين في حديث لقناة “زفيزدا” الروسية اليوم:”للأسف ظهرت موجة غير ودية لكننا نفضل عدم لفت الانتباه إلى الضجة والدعاية ونعتقد أن هذا الوضع ناجم عن فشل دول الغرب أي بلدان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في تنفيذ قدرات التحالف وإبداء روح موحدة داخل تكتلها”.

واستنكر فومين لجوء عدد من الدول الغربية إلى أساليب الابتزاز السياسي والاتهامات بالتجسس واستخدام “الوسائل الهجينية” ردا على مساعدة العسكريين الروس لإيطاليا .

وكانت وزارة الدفاع الروسية أرسلت مساعدات إلى إيطاليا في مكافحة جائحة فيروس كورونا بعد اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال اتصال هاتفي في الـ 21 من آذار الماضي على تقديم هذه المساعدات .