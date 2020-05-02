التربية: تطبيق مقياس القلق الامتحاني على طلاب التعليم المهني

دمشق-سانا

بهدف قياس ما يفكر به طالب التعليم المهني أو شعوره تجاه الامتحانات خلال الفترة الحالية ورصد مدى انسجامه ورضاه مع الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي تأمل الوزارة من طلابها المشاركة في تطبيق مقياس القلق الامتحاني لطلاب التعليم المهني والإجابة عن الأسئلة الواردة فيه بصراحة عن طريق الدخول إلى الرابط التالي: http://tiny.cc/y6h9nz

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنها أعدت استبانة لقياس القلق الامتحاني لمشاركة طلاب الشهادة الثانوية المهنية بفروعها (الصناعي والتجاري والنسوي) فيه عن طريق الإجابة عن الأسئلة الواردة فيها بصراحة ووضوح دون ذكر الاسم خلال مدة اقصاها خمسة أيام.

ولفتت الوزارة إلى أن الإجابات ستستخدم لأغراض البحث التربوي والارتقاء بالعملية التربوية وتصحيح واقعها بما يخدم طلاب التعليم المهني.