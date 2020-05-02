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الاحتلال يعلن عن مخطط استيطاني جديد جنوب قلقيلية

2020-05-02

القدس المحتلة- سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين جنوب شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وأفاد مجلس قروي عزون عتمة جنوب قلقيلية لوكالة وفا بأن مخطط الاحتلال يهدف إلى الاستيلاء على 140 دونماً مزروعة بالزيتون واللوزيات خلف جدار الفصل العنصري من أراضي عزون عتمة وقريتي الزاوية ومسحة التابعة لمدينة سلفيت بهدف إقامة مقبرة استيطانية.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

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