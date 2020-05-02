إيطاليا تسجل ارتفاعاً حاداً بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت إيطاليا اليوم ارتفاعاً حاداً في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حيث زادت هذه الحصيلة بواقع 474 وفاة مقابل 269 في إحصائية أمس.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 28710 وفيات مشيراً إلى أن حصيلة الإصابات الجديدة شهدت استقراراً نسبياً حيث تم تسجيل 1900 حالة مقارنة مع 1965 أمس ووصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 209328 إصابة.

من جهتها سجلت اليابان أكبر ارتفاع لحصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا منذ بدء تفشيه في البلاد برصيد 31 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في إحصائية لها بأن 15 من الوفيات الجديدة سجلت في العاصمة طوكيو مشيرة إلى أن العدد العام لضحايا المرض بلغ 530 شخصا بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بواقع 306 حالات ليبلغ 15589 إصابة.

وفي تركيا سجلت 78 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 3336 حالة بينما سجلت 1983 اصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 124375 اصابة.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة عن 298 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 6193 اصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 415 حالة.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية الجزائرية أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 459 حالة بزيادة 6 وفيات بينما بلغ إجمالي الإصابات 4295 حالة بعد تسجيل 141 إصابة جديدة.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 2219 حالة فيما سجلت وفاة واحدة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 95 حالة.