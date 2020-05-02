وكالات: تسجيل 621 وفاة جديدة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 28131 وفاة

السبت / 2 / 05 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
نقابي تشيكي: الإجراءات الغربية المفروضة على سورية غير إنسانية
2020-05-02
الخارجية الروسية: من حق سورية القضاء على الإرهاب في أراضيها
2020-04-30
الملتقى العربي الدولي: الإجراءات المفروضة على سورية جريمة حرب
2020-04-30
الشيوعي السلوفاكي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية همجية
2020-04-30
نيبينزيا: العقوبات على سورية تعيق مكافحة فيروس كورونا
2020-04-29
الجعفري: على مجلس الأمن إلزام الدول الداعمة للإرهاب في سورية الكف عن ذلك
2020-04-29
برلماني أوروبي: استمرار فرض الإجراءات القسرية على سورية ودول أخرى أمر فظيع وغير إنساني
2020-04-29
محليات
ضبط منشأة لتصنيع الشوكولا في مدينة جبلة لا تتوافر فيها الشروط الصحية
2020-05-02
المباشرة بمد قميص إسفلتي لشوارع جمعية المعلمين بدير الزور
2020-05-02
القبض على تاجر مخدرات بدمشق
2020-05-02
محافظة دمشق: انتهاء تزفيت ساحة وقوف البولمانات بالقابون وترحيل الأنقاض بضاحية المجد
2020-05-02
كهرباء حمص تنهي صيانة جميع الأضرار بالشبكة الناجمة عن الانفجارات جنوب المدينة
2020-05-02
الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة مهيأة لزخات مطرية فوق المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة
2020-05-02
التربية تحدد الموضوعات المطلوبة لمواد العلوم المهنية التخصصية في امتحانات الشهادات الثانوية المهنية التجارية والنسوية والصناعية
2020-05-01
رياضة
الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يعلق جميع المنافسات حتى نهاية تموز المقبل
2020-05-02
الدوري الأمريكي لكرة القدم يفتح ملاعب التدريب للمران الفردي
2020-05-02
تحديد موعد استئناف الدوري الدانماركي
2020-05-01
رئيس وزراء البرتغال: قد يتم استئناف دوري كرة القدم في الـ 30 من الشهر الجاري
2020-05-01
سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي
2020-04-30
فيديوهات التدريب الرياضي المنتشرة على الانترنت متنفس آمن لمحبي الرياضة
2020-04-29
باردو يرحل عن تدريب أدو دن هاغ الهولندي بعد أربعة أشهر فقط
2020-04-29
اقتصاد
زراعة 3539 هكتاراً بالمحاصيل الطبية والعطرية في حمص
2020-05-02
السورية للتأمين باللاذقية تنظم 1339 عقداً تأمينياً خلال ثلاثة أشهر
2020-05-02
لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص… إسمنت حماة تبدأ بإنتاج أطاريف الطرق
2020-05-02
إنتاج أكثر من 5 آلاف طن من الخضار الشتوية بالسويداء
2020-05-02
الهيئة الناظمة للاتصالات: المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية مبالغ مستحقة للدولة والهيئة ماضية في تحصيلها بكل الطرق القانونية
2020-05-01
السويداء.. استجرار 8 أطنان من البطاطا لبيعها للمواطنين بسعر التكلفة
2020-05-01
شركة راين اير الجوية الإيرلندية تعتزم إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة
2020-05-01
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
وزارة الصحة: شفاء 6 حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا
التربية تحدد الموضوعات المطلوبة لمواد العلوم المهنية التخصصية في امتحانات الشهادات الثانوية المهنية التجارية والنسوية والصناعية
وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 بانفجار مستودع لاسطوانات الغاز على أطراف بلدة نبل
مصدر عسكري: خسائر بشرية ومادية بانفجارات في أحد المواقع العسكرية بحمص
التربية تحدد الموضوعات المطلوبة في امتحانات الثانويات العامة والشرعية والمهنية والتعليم الأساسي
سورية تدين بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية: اعتراف صريح بدوره في مقاومة العدوان
الخارجية الروسية: من حق سورية القضاء على الإرهاب في أراضيها
تسيير رحلات لنقل المواطنين المسافرين بين المحافظات
تسهيلاً للعسكريين المسرحين.. دفع تعويضاتهم ومستحقاتهم المالية عبر 47 مركزاً للمؤسسة السورية للبريد في المحافظات كافة
الخارجية تعلن استئناف العمل في الإدارة القنصلية وفي السفارات والقنصليات السورية اعتبارا من الأحد القادم
وكالات: تسجيل 621 وفاة جديدة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 28131 وفاة
2020-05-02
2020-05-02
mohamad
سابق
أضرار كبيرة في المزروعات في منطقة تل بيدر بريف الحسكة جراء تساقط البرد
التالي
أحزاب لبنانية تستنكر قرار ألمانيا ضد حزب الله: خضوع لإرادة واشنطن
انظر ايضاً
الولايات المتحدة الأمريكية تفشل في مواجهة كورونا
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved