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وكالات: تسجيل 621 وفاة جديدة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 28131 وفاة

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الولايات المتحدة الأمريكية تفشل في مواجهة كورونا

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