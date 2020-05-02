ممثلية إيران في الأمم المتحدة: الإرهاب الاقتصادي وصمة عار على أمريكا

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم ممثلية إيران في الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي سياسة الإرهاب الاقتصادي التي تتبعها أمريكا مشيراً إلى أنها “وصمة عار” على واشنطن.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مير يوسفي قوله اليوم إن “ممارسات أمريكا تشكل وصمة عار لها لأنها تركز جهودها على ممارسة الإرهاب الاقتصادي وتوجيه تهم غير صحيحة للشعب الإيراني بدلاً من التركيز على مساعدة مواطنيها وإنقاذهم في خضم أزمة فيروس كورونا”.

وأضاف مير يوسفي إن “مثل هذه الممارسات التي لا جدوى منها لن تترك أدنى تأثير على حسابات إيران الاستراتيجية”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران طالت شركة (طيف) للتعدين وذلك في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها.