ظريف يندد بالمحاولات الأمريكية لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران

طهران-سانا

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالمحاولات الأمريكية لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران.

وكتب ظريف في تغريدة على صفحته بموقع تويتر اليوم رداً على مخططات المسؤولين الأمريكيين منذ أسابيع بشأن تمديد الحظر على إيران أن أمريكا التي هي في مقدمة مصّدري الأسلحة والأكبر في الإنفاق العسكري بالعالم قلقة الآن بشأن إلغاء الحظر التسليحي على إيران.. أمريكا في مقدمة البادئين والمحرضين على الحرب وفي مقدمة المستفيدين من الصراعات العالمية.

وبناء على أحد بنود القرار الدولي 2231 الذي دخل حيز التنفيذ من عام 2016 فرض حظر على إيران منعها من شراء الأسلحة الهجومية وتنقضي هذه الفترة في تشرين الأول 2020.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأربعاء الماضي أن واشنطن تسعى لتمديد الحظر التسليحي على إيران وإن لم تنجح فإنها “ستدرس أي احتمال آخر”.