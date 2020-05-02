التربية: موعد تقديم أوراق المقبولين للتعيين في مسابقة الوكلاء من 10 أيار ولغاية 9 حزيران القادم

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية اليوم موعد تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين في مسابقة انتقاء المعلمين الوكلاء من الـ 10 من أيار الجاري ولغاية الـ 9 من حزيران القادم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه على المقبولين للتعيين بمسابقة الوكلاء تقديم أوراقهم الثبوتية خلال الفترة المحددة من الـ 10 من أيار الجاري ولغاية الـ 9 من حزيران القادم لعام 2020.

وكانت الوزارة أصدرت في الثامن عشر من آذار الماضي قرارات المقبولين للتعيين في مسابقة تثبيت الوكلاء ليستكملوا الوثائق الثبوتية المطلوبة لتعيينهم خلال المدة التي تحددها الوزارة.

وأعلنت الوزارة في شهر آذار من العام الفائت عن مسابقة لانتقاء نحو 15 ألف معلم وكيل ممن مارسوا مهنة التعليم بالوكالة لمدة لا تقل عن 500 يوم في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي لدى مديريات التربية كافة يتم توزيعهم مناصفة 50 بالمئة بين ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين.