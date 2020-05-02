السورية للتأمين باللاذقية تنظم 1339 عقداً تأمينياً خلال ثلاثة أشهر

اللاذقية-سانا

في ظل الظروف الراهنة ووفق إجراءات مكافحة فيروس كورونا يواصل فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين باللاذقية عمله في مجال إجراء تأمين على المركبات وتنظيم ضبوط الحوادث وعقود تأمين الحريق إضافة إلى مشاريع هندسية في القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدير الفرع المهندس عمار ديب في تصريح لـ سانا أن بدلات التأمين بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أكثر من 117 مليون ليرة سورية فيما تم تنظيم 1339 عقدا تأمينيا شملت تامين للسيارات والحريق والسرقة ومشاريع إنشائية هندسية.

ولفت ديب إلى أن إجمالي التعويضات الناجمة عن الحوادث تجاوزت 50 مليون ليرة.

فراس زردة