إنتاج 450 ألف غرسة حراجية متنوعة في منطقة الغاب

حماة-سانا

أنتج مشتل سلحب الحراجي بريف حماة التابع للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب 450 ألف غرسة حراجية متنوعة من إجمالي الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 500 ألف غرسة.

وأوضح مدير الموارد الطبيعية في الهيئة المهندس فايز محمد لمراسل سانا أن الغراس المنتجة شملت عدة أصناف أهمها الصنوبر الحلبي والبروتي والثمري واللوز المر والكينا والصنوبر مبيناً أن خطة هذا الموسم تضمنت إنتاج أنواع حراجية تتم زراعتها لأول مرة في منطقة الغاب وهي إكليل الجبل والنخيل المروحي والوردة الشامية.

ولفت محمد إلى أنه تم تنفيذ كامل خطة التحريج المقررة للموسم الحالي والبالغة 225 هكتارا والتي تركزت حول المناطق التي تعرضت للحرائق والقطع الجائر العام الماضي لتعويض وترميم ما خسرته من ثروة حراجية منوها بأن الهيئة وضعت في خطتها للمواسم المقبلة إنتاج غراس الكينا والعناب لتلبية الطلب الكبير عليها في الآونة الأخيرة.