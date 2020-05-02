رئيس كوريا الديمقراطية يدشن مصنعا لإنتاج الأسمدة شمال العاصمة

بيونغ يانغ-سانا

دشن رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون مصنعاً لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في منطقة تقع شمال العاصمة بيونغ يانغ.

وأوضح باك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري في كلمة خلال الافتتاح أمس بحضور الرئيس كيم نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن استكمال بناء مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية شكل حدثاً مهماً خصوصاً للمزارعين والعمال الكوريين ويعد تعبيراً عن قوة الدولة.

وأشار إلى أن المعمل ينتج كميات كبيرة من سماد فوسفات الأمونيوم عالي التركيز الضروري للإنتاج الزراعي بطريقة حديثة وكبيرة منوها بتوجيهات الرئيس كيم ببناء المصنع النموذجي في مجال الصناعات الكيميائية الحديثة وكمؤسسة موفرة للعمالة التي تمت أتمتة جميع عملياتها وتبسيطها.

ووصفت الوكالة المركزية الكورية للأنباء بناء المصنع بأنه خطوة أخرى إلى الأمام في مسيرة البناء الكبرى لأبناء الشعب الكوري مشيرة إلى أن استكمال المصنع هو انتصار وتجسيد لقرارات اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري.

وتواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نهضتها الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية محققة النجاح تلو الآخر رغم الإجراءات والنهج العدائي المتواصل ضدها والذي تتبعه الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها من القوى والدول المناهضة للاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية.