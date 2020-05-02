جهود مضاعفة لإعادة تأهيل المرافق الخدمية المتضررة جراء الإرهاب في ريف إدلب المحرر

إدلب-سانا

بعد تحرير عدد من مناطق ريف إدلب من الإرهاب الذي خلف فيها دماراً واسعاً في البنى التحتية والمرافق الخدمية تعمل الجهات الحكومية المعنية على اعادة تأهيل مختلف الخدمات بهذه المناطق والتي يأتي في مقدمتها شبكات ومشاريع المياه والكهرباء والمدارس كونها تسهم بدعم معيشة الأهالي وتشجيعهم بشكل أكبر على العودة إلى قراهم ومنازلهم التي هجرهم منها الإرهابيون.

وتمتد المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريف إدلب على رقعة جغرافية واسعة من المحافظة ولا سيما في أريافها الجنوبية والشرقية مثل خان شيخون وسنجار ومعرة النعمان والتي تضررت بناها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وهاتف ومدارس وغيرها بشكل كبير جراء اعتداءات الإرهابيين تخريباً ونهباً.

مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة إدلب المهندس ممدوح عبدو أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن المنظومة الكهربائية في المناطق المحررة تعرضت لدمار شبه كامل خلال فترة وجود المجموعات الإرهابية فيها مبيناً أنه جرى تقييم حجم الضرر الذي طال محطات وخطوط الكهرباء وإعداد الدراسات بهذا الخصوص ورفعها للجهات الوصائية ليصار إلى صيانتها وإعادة تأهيلها في ضوء الإمكانيات المتوافرة.

وفيما يتعلق بمدينة خان شيخون التي عادت إليها مئات العائلات بعد تحريرها من الإرهاب بين المهندس عبدو أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون ليرة عن طريق الأمانة العامة لمحافظة إدلب ولجنة الإعمار للإعلان قريباً عن بدء تنفيذ خط تغذية كهربائية 20 كيلو فولت من ناحية مورك المجاورة لمدينة خان شيخون على الأوتستراد الدولي حماة حلب بطول 16 كيلو مترا مع تجهيز 3 مراكز تحويل كل واحد باستطاعة 200 ك ف آ وشبكة توتر منخفض لها بطول 6 كيلومترات مع ترميم قسم كهرباء خان شيخون.

وبالنسبة لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي فمن المزمع تغذيتها من نفس الخط الممتد من مورك في مرحلة لاحقة وفقاً لما ذكر المهندس عبدو الذي كشف أن الكلفة التقديرية الإجمالية لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في المدينة تصل إلى 8.2 مليارات ليرة فيما تبلغ في ناحية سنجار بريف محافظة إدلب الشرقي 4 مليارات ليرة.

ولفت المهندس عبدو إلى إعداد دراسة إسعافية لتغذية سنجار وريفها من خط 20 كيلو فولت المار في قرية الزغبة بطول 33 كيلو متراً كمرحلة أولى والجاري إنجازه حالياً مبيناً أنه من المقرر الانتهاء منه ووضعه في الخدمة والاستثمار خلال الشهر الحالي.

وعلى صعيد مشاريع مياه الشرب كشف المهندس محمد عجمي مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بإدلب في تصريح مماثل أنه يجري العمل حالياً على تجهيز 4 آبار بعد تأمين منهل مياه إسعافي للأهالي العائدين إلى خان شيخون وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ودعم من المنظمات الدولية في حين أن مد مدينة معرة النعمان بمياه الشرب رهن بتوفير التغذية الكهربائية سواء من الخطوط أو المولدات بهدف تشغيل مضخات المياه مشيراً إلى وجود نحو 17 بئر مياه في المدينة تعرضت أغلب تجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية للنهب والتخريب على يد الإرهابيين خلال الفترة الماضية.

ووفق عجمي جهزت مؤسسة مياه إدلب بتمويل من وزارة الموارد المائية ودعم من عدد من المنظمات الدولية مؤخراً 4 آبار في ناحية سنجار مع ضخ مياهها للشبكة وبئرا في تل الكرام وبئرين في أبو الضهور وبئراً في معرة دبسة.

يذكر أنه بالتوازي مع حركة إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء في المناطق المحررة من ريف إدلب يشهد قطاع التربية والتعليم أيضاً حركة نشطة حيث تم الانتهاء من صيانة وترميم عدد من المدارس في الريف المحرر بينها مدرستا الفراهيدي والأنشطة التطبيقية في مدينة خان شيخون والتعاقد على إعادة تأهيل 3 مدارس من مختلف المراحل التعليمية في بلدات المسطومة ومحمبل وأورم الجوز كما تم مؤخرا رصد كتلة مالية قدرها 3 مليارات ليرة سورية لصيانة وتأهيل المدارس الموزعة في مناطق وقرى سنجار وأبو الضهور وخان شيخون ومعرة النعمان وسراقب لاستئناف العملية التعليمية فيها.

عبدالله الشيخ