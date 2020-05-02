أكثر من مليون ونصف مليون إصابة معلنة بفيروس كورونا في أوروبا

باريس-سانا

كشف تعداد أجرته وكالة فرانس برس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسمياً في قارة أوروبا إلى مليون ونصف مليون أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم.

ووفق البيانات فإن أوروبا أصبحت القارة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا بعدما بلغ عدد الإصابات مليونا و506 آلاف و853 حالة والوفيات 140 ألفاً و260 حالة بينما وصل عدد الإصابات في العالم أجمع إلى 3 ملايين و350 ألفاً و224 إصابة بالفيروس و238 ألفاً و334 وفاة.

ويتجاوز عدد الإصابات بكورونا حاجز الـ 150 ألفا في خمس دول أوروبية هي إسبانيا التي سجلت 215 ألفاً و216 إصابة و24 ألفاً و824 وفاة إضافة إلى إيطاليا بـ207 آلاف و428 إصابة و28 ألفاً و236 وفاة وبريطانيا بـ177 ألفاً و454 إصابة والوفيات 27 ألفاً و510

وفرنسا بـ 167 ألفاً و346 إصابة والوفيات 24 ألفاً و594 وألمانيا بـ 161703 إصابات و6575 وفاة.