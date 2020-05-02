أربع أسواق شعبية لبيع المنتجات الزراعية والغذائية من المنتج إلى المستهلك في مصياف

حماة-سانا

حدد مجلس مدينة مصياف بريف حماة 4 ساحات لتكون أسواقاً شعبية بالمدينة تقدم مجاناً للمزارعين ليتم فيها بيع المنتجات الزراعية والغذائية مباشرة من المنتج إلى المستهلك.

وذكر المهندس سامي بصل رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسلة سانا أن الساحات الأربع تقع في ساحة البلدية وسط المدينة وجزء من حديقة عبد المنعم رياض وساحة الخضار القديمة وشرق سور القلعة موضحا أنه سيتم تجهيز تلك الساحات من تعبيد وتزفيت وتخطيط الموقع وتحديد ممرات للمشاة لسهولة الحركة.

وأشار إلى أنه تمت دعوة كل الجهات والفعاليات الزراعية للتسجيل ضمن مجلس المدينة لتخصيصهم بمواقع ضمن هذه الساحات موضحا أنه بإمكان الجميع عرض منتجاتهم في هذه الساحات مجاناً وبيعها للمستهلكين بعيداً عن حلقات الوساطة.