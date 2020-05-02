إنتاج أكثر من 5 آلاف طن من الخضار الشتوية بالسويداء

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إنتاج الخضار الشتوية للموسم الحالي بـ 5144 طنا بزيادة أكثر من 1500 طن عن الموسم الماضي.

وأشار معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن تقديرات الإنتاج تعد جيدة نظرا لتوفر الظروف المناسبة لنمو الخضار الشتوية وزيادة إقبال المزارعين على زراعتها نتيجة الأمطار الجيدة التي وفرت عليهم جزءا من عمليات السقاية باعتبار هذه الزراعة مروية بالمحافظة بالاستفادة من الآبار.

ولفت المهندس شهيب إلى أن المساحات المزروعة بالخضار الشتوية للموسم الحالي وصلت إلى 3120 دونما بزيادة عن المخطط البالغ 2520 دونما مبينا أنها شملت الفول والبازلاء والملفوف والقرنبيط والثوم والجزر والبصل.

وكانت محافظة السويداء أنتجت من الخضار الشتوية الموسم الماضي 3551 طنا.