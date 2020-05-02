نقابي تشيكي: الإجراءات الغربية المفروضة على سورية غير إنسانية

براغ-سانا

أكد مارتين بيتش عضو اللجنة الخارجية للتجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو اليوم أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية غير إنسانية داعيا إلى إلغائها فورا.

وشدد بيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ على أن الاستمرار بفرض هذه الإجراءات سلوك إجرامي يهدف إلى إبطاء عملية تحقيق النصر النهائي على الإرهاب في سورية وإلحاق ضرر باقتصادها وإبطاء عملية إعادة الإعمار وتلقي بثقلها بالشكل الأكبر على الطبقة العاملة وتعرضهم لخطر صحي كبير كونها تستمر في الوقت الذي يتم فيه التصدي لخطر وباء كورونا.

وأعرب بيتش عن تضامن التنظيم النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو مع الشعب السوري في مقاومته للإرهاب والاحتلال التركي وفي التصدي لوباء كورونا.