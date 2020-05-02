لليوم الـ 28 على التوالي.. لا إصابات جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي وسط الصين

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة المحلية بمقاطعة هوبي وسط الصين اليوم عدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الليلة الماضية.

ونقلت وكالة شينخوا عن اللجنة قولها إن المقاطعة التي كانت الأكثر تضررا بالوباء في الصين لم تسجل حالات إصابة مؤكدة جديدة بكورونا لمدة 28 يوما متتاليا منذ الرابع من نيسان الماضي.

وسجلت هوبي حتى الآن ما إجماليه 68128 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 بينها 50333 حالة في حاضرتها مدينة ووهان.

وفي شنغهاي ذكرت لجنة الصحة أن المدينة لم تبلغ عن أي حالات وافدة جديدة مصابة بالفيروس في حين سجلت زيادة صفرية في الحالات المحلية يوم أمس.

وأضافت اللجنة إن شنغهاي سجلت 339 حالة إصابة مؤكدة محلية حتى الليلة الماضية بينها سبع وفيات.

كما سجلت مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين زيادة صفرية في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة أمس وفق ما ذكرت لجنة الصحة بالمقاطعة اليوم مشيرة إلى تسجيل ما إجماليه 558 حالة مؤكدة محلية و386 حالة وافدة مصابة بكوفيد 19 حتى الليلة الماضية.