الدوري الأمريكي لكرة القدم يفتح ملاعب التدريب للمران الفردي

واشنطن-سانا

أعلن مسؤولو الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة القدم أن اللاعبين سيكون بمقدورهم استخدام ملاعب تدريب خارج القاعات تابعة للفرق لأداء تدريبات فردية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وبدأت الرياضة أولى خطوات عودة المنافسات المتوقفة بسبب إجراءات العزل العام المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المسؤولون إن كل التدريبات الفردية والتي ستجري بشكل طوعي يجب أن تتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة التي وضعها خبراء مكافحة العدوى.

ومثل معظم الرياضات في أمريكا الشمالية توقف نشاط كرة القدم في الولايات المتحدة في منتصف آذار ولا يزال الحظر مفروضا على التدريبات الجماعية حتى 15 من الشهر الجاري.

ولن يتم السماح للاعبين بدخول مرافق الأندية ومن بينها غرف الملابس وصالات الألعاب الرياضية وغرف التدريبات وسيتعين على الفرق في البداية تقديم خطة مفصلة لمسؤولي الدوري بشأن كيفية تنفيذ أفرادها إرشادات الصحة العامة.

وسيتم تحديد موعد لكل لاعب للقيام بالتدريبات الفردية مع حصوله على مكان مخصص لوقوف سيارته للحفاظ على أقصى مسافة بين المركبات في إطار قواعد التباعد الاجتماعي.

وسيتم قياس درجة الحرارة للاعبين فور وصولهم ويجب عليهم ارتداء معدات حماية شخصية أثناء دخولهم وخروجهم من الملعب الذي سيتم تقسيمه إلى أربعة أجزاء للسماح بلاعب واحد بحد أقصى في كل مربع.