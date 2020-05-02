إصابة 3 يمنيين بجريمة لطيران العدوان السعودي في محافظة البيضاء

صنعاء-سانا

أصيب ثلاثة يمنيين وفقد آخرون من سائقي قاطرات في حصيلة أولية لجريمة استهداف طيران العدوان السعودي جمرك عفار بمحافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء اليوم.

وذكر موقع المسيرة نت أن البحث لا يزال جاريا عن ناجين جراء الجريمة الجديدة لطيران العدوان السعودي التي أسفرت أيضا عن احتراق 11 قاطرة بالكامل كانت تضم مواد غذائية وأدوات منزلية ومولدات كهربائية.

وتضاف هذه المجزرة إلى الكثير من المجازر الدموية التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي في العديد من المحافظات اليمنية منذ بدء عدوانه على اليمن قبل خمس سنوات ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال وهو ما سبب أكبر كارثة إنسانية في العالم.