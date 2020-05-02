أكثر من 235 ألف وفاة حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد

عواصم- سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 235519 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في كانون الأول الماضي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه استناداً إلى مصادر رسمية فقد سجلت أكثر من 3303510 إصابات في 195 دولة ومنطقة تعافى منهم 1003600 شخص على الأقل.

وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفيات.

وسجلت 3982 حالة وفاة جديدة و70199 إصابة جديدة في أنحاء العالم حيث تشير الإحصائيات خلال الساعات الـ24 الماضية إلى أن بريطانيا تصدرت عدد الوفيات بـ 739 حالة تليها البرازيل بـ 435 ثم إسبانيا بـ 281 حالة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 63127 من أصل 1082411 إصابة بينما شفي 159663 شخصاً على الأقل.

وتشير الإحصائيات إلى أن الدول الأكثر تضرراً جراء الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 28236 وفاة من أصل 207828 إصابة تليها بريطانيا مع 27510 وفيات من بين 177454 إصابة وإسبانيا مع 24824 وفاة و215216 إصابة وفرنسا مع 24594 وفاة و167346 إصابة.

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً هي بلجيكا التي سجلت أكبر عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانها مع 66 وفاة بين كل مئة ألف نسمة تليها إسبانيا 53 وإيطاليا 47 وبريطانيا 41 وفرنسا 38.

وسجلت في أوروبا 140101 وفاة من أصل 1495563 إصابة وفي الولايات المتحدة وكندا 66589 وفاة و1137191 إصابة وفي أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي 11548 وفاة و218824 إصابة وفي آسيا 8727 وفاة و227471 إصابة.

وفي الشرق الأوسط 6791 وفاة و176715 إصابة وإفريقيا 1645 وفاة و39668 إصابة وأوقيانيا 118 وفاة و8086 إصابة.

يشار إلى أن هذه الحصيلة أعدت استناداً إلى بيانات من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.