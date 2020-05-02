68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق و14 وفاة في مصر

بغداد-القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2153 حالة.

وقالت الوزارة في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة وشفاء 39 حالة ليبلغ عدد المتعافين 1414 شخصاً.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 358 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 14 شخصاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن إجمالي عدد الاصابات في مصر حتى اليوم بلغ 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و406 حالات وفاة.

إلى ذلك حذر وزير الصحة الأردني سعد جابر من أن البلاد في حال شهدت موجة ثانية من فيروس كورونا فقد تكون “أقسى بكثير من أي سيناريو محتمل إذا ما تراخينا” مشيراً إلى أن العالم يتحدث عن إمكانية عودة موجة ثانية وثالثة من فيروس كورونا المستجد في ظل عدم وجود لقاح.

وقال جابر “الأردن يختلف عن باقي الدول لأن عدد الحالات قليل جداً مقارنة بالدول الأخرى وبالتالي لم يحصل المجتمع على مناعة كافية”.