الدفاع الروسية تعلن عن 2800 إصابة بفيروس كورونا في الأجهزة والمؤسسات العسكرية

موسكو -سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم رصد الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى نحو 2800 عنصر في المؤسسات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان “تم خلال إجراء فحوص طبية واسعة في القوات المسلحة الروسية في الفترة من شهر آذار حتى 1 أيار كشف نتائج إيجابية لدى 1099 عسكرياً”.

وأضافت الوزارة أن الفحوص حددت كذلك إصابة 209 أشخاص من المدرسين والتلاميذ في 4 مدارس عسكرية و1174 في المعاهد والجامعات إضافة إلى 313 حالة بين الموظفين المدنيين العاملين في أجهزة القوات المسلحة ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد 2795.

وأوضحت الوزارة أن 150 شخصاً بينهم 137 عسكرياً تعافوا من المرض خلال الفترة المذكورة.

يشار إلى أن روسيا سجلت حتى مساء اليوم 114431 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 1169 حالة وفاة.