منظمة الصحة العالمية رداً على ترامب.. فيروس كورونا طبيعي المنشأ

جنيف-سانا

جددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أن فيروس كورونا من أصل طبيعي عقب مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه “شاهد أدلة” على أن الفيروس صنع في مختبر صيني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين قوله خلال مؤتمر صحفي افتراضي رداً على سؤال حول ما ادعاه ترامب بأن المنظمة “استمعت مراراً وتكراراً إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم الفيروس.. نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ” مكرراً الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقاً.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت أمس أن مسؤولين كباراً في إدارة ترامب ضغطوا على أجهزة الاستخبارات لإيجاد أدلة تدعم مزاعم أن فيروس كورونا جاء من مختبر صيني وذلك بهدف تحويل الانتباه عن الانتقادات الموجهة إلى هذه الإدارة بشأن طريقة تعاملها مع الأزمة جراء الوباء.