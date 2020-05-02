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استشهاد مدني برصاص قوات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

2020-05-02

دير الزور-سانا

أقدمت قوات الاحتلال الأمريكية على إطلاق النار على أحد المدنيين قرب حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور ما أدى إلى استشهاده.

ونقل مراسل سانا عن مصادر أهلية في المنطقة قولها إن جنوداً من قوات الاحتلال الأمريكية أطلقوا النار على أحد المدنيين بسبب انحراف سيارته عن الطريق العام قرب حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وتنتشر قوات الاحتلال الأمريكي في العديد من المناطق في أرياف دير الزور والحسكة وأنشأت العديد من القواعد العسكرية اللاشرعية ولاسيما في مناطق حقول النفط في إطار مخططاتها لنهب ثروات الشعب السوري وحرمانه منها.

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