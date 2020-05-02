المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: مليون و62 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى أكثر من 62 ألف حالة.

ونقلت رويترز عن المراكز قولها اليوم “إن مليوناً و62446 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا وذلك بزيادة 30787 حالة عن الإحصاء السابق” مضيفة أن “عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 حالة إلى 62406 وفاة في المجمل”.

والأرقام المعلنة هي الأحدث حتى الثلاثين من نيسان مقارنة باليوم السابق.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم من الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات إذ أنها تضم وحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.