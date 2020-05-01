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تأجيل امتحانات التدريبات العملية لمواد العلوم المهنية التخصصية للصف الثالث الثانوي المهني

2020-05-01

دمشق-سانا

أجلت وزارة التربية اليوم امتحانات التدريبات العملية لمواد العلوم المهنية التخصصية للصف الثالث الثانوي المهني إلى السابع من حزيران القادم بما في ذلك يوم السبت.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن الامتحانات العملية لمادة تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية للصف الثالث الثانوي المهني التجاري “الفصل الثاني” ستبدأ في كل ثانوية على حدة في السابع من حزيران القادم أيضاً وسيتم اعتماد درجات أعمال السنة للتدريبات العملية للتمارين المنفذة حتى تاريخ تعليق الدوام الرسمي في المدارس المهنية.

وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وحرصاً على مصلحة الطلاب.

 

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