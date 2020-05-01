التربية تحدد الموضوعات المطلوبة لمواد العلوم المهنية التخصصية في امتحانات الشهادات الثانوية المهنية التجارية والنسوية والصناعية

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية الموضوعات المطلوبة لمواد العلوم المهنية التخصصية في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية /التجارية والنسوية/ والثانوية المهنية /الصناعية.

وطلبت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه من مديرياتها في المحافظات كافة تعميم الموضوعات المطلوبة لمواد العلوم المهنية التخصصية في امتحانات الثانوية المهنية /التجارية والنسوية/ والثانوية المهنية/الصناعية على مدارس التعليم المهني التجارية والنسوية والصناعية وذلك حرصاً منها على تحقيق الاستقرار النفسي وخفض مستوى القلق والتوتر لدى الأبناء الطلاب ليتمكنوا من التحضير لامتحاناتهم بشكل جيد.