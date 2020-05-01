SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل مصادر أهلية: قوات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشرقي تقتل مدنياً رمياً بالرصاص بسبب انحراف سيارته عن الطريق العام قرب حقل كونيكو النفطي

التربية تحدد الموضوعات المطلوبة لمواد العلوم المهنية التخصصية في امتحانات الشهادات الثانوية المهنية التجارية والنسوية والصناعية

2020-05-01

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية الموضوعات المطلوبة لمواد العلوم المهنية التخصصية في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية /التجارية والنسوية/ والثانوية المهنية /الصناعية.

وطلبت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه من مديرياتها في المحافظات كافة تعميم الموضوعات المطلوبة لمواد العلوم المهنية التخصصية في امتحانات الثانوية المهنية /التجارية والنسوية/ والثانوية المهنية/الصناعية على مدارس التعليم المهني التجارية والنسوية والصناعية وذلك حرصاً منها على تحقيق الاستقرار النفسي وخفض مستوى القلق والتوتر لدى الأبناء الطلاب ليتمكنوا من التحضير لامتحاناتهم بشكل جيد.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved