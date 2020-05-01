دراسة: الشمس أضعف من النجوم المماثلة في مجرتنا

برلين-سانا

كشفت دراسة جديدة أن الشمس رغم أنها أهم مصدر للطاقة من أجل الحياة على الأرض لكنها “نائمة” مقارنة بالنجوم الأخرى في الكون.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قارن علماء الفلك من معهد ماكس بلانك في ألمانيا الشمس بمئات النجوم المشابهة لها واعتبروا إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشمس تمر بفترة هادئة لمدة 9 آلاف عام أم انها أقل سطوعاً من النجوم المماثلة الأخرى.

وقال الدكتور ألكسندر شابيرو من المعهد “فوجئنا كثيراً بأن معظم النجوم الشبيهة بالشمس أكثر نشاطاً بكثير منها” بينما أوضح الدكتور تيمو راينولد أنه “من الممكن أن تكون الشمس تمر بمرحلة هادئة منذ آلاف السنين وبالتالي لدينا صورة مشوهة لنجمنا”.

ومن غير الواضح سبب كون الشمس أقل نشاطاً بينما يقول الباحثون إن شمسنا يمكن أن تختلف عن النجوم المماثلة بطرق لم يتم التعرف عليها أو يفسرها العلم حتى الآن.