تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

روما-سانا

أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 269 شخصاً اليوم في تراجع عن إحصاء أمس الذي بلغ 285 وفاة.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 شباط الماضي وصل إلى 28236 شخصاً وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بواقع 1965 إصابة مقابل 1872 في اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207428 ألف شخص وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.