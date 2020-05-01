كورونا يودي بحياة أكثر من 233 ألف شخص في العالم منذ ظهوره

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 233176 شخصاً في العالم على الأقل منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفق إحصائية جديدة لوكالة فرانس برس.

ووفقاً للإحصائية فإن أكثر من 3264200 إصابة سجلت في 195 دولة ومنطقة تعافى منهم 922900 على الأقل حيث حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة من حيث الدول الأكثر تضرراً بالفيروس إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 63910 من أصل 1070032 إصابة فيما حلت إيطاليا بالمركز الثاني بـ 27967 وفاة من أصل 205463 إصابة تليها بريطانيا بـ 26711 وفاة من 171253 إصابة ثم إسبانيا بـ 24824 وفاة من 215216 إصابة تليها فرنسا بـ 24376 وفاة من أصل 167178 إصابة.

وفي بريطانيا قال مسؤولون صحيون إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في المشافي زادت 352 عن اليوم السابق لتصل إلى 20483 بمن فيهم 18 شخصاً لم يكن لديهم أي أعراض صحية معروفة.

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 475 حالة ليصل الإجمالي إلى 39791 مع تسجيل 98 وفاة جديدة ليصل إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد إلى 4893.

وفي البرتغال أعلنت المديرية العامة للصحة أن إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا وصل إلى 1007 حالات بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد 25351 بزيادة 306 عن اليوم السابق.

وفي روسيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل ارتفاع في عدد الأطفال المصابين بالفيروس حيث بلغ عدد الإصابات الخطرة 11 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة لطفلين.

إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا تجاوزت عتبة الـ 38 ألفاً فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 1600مشيرة إلى أن جنوب إفريقيا تتصدر قائمة أكبر بؤر الفيروس في القارة السمراء بـ 5647 إصابة وتليها مصر 5537 والمغرب 4359 ثم الجزائر 4006 وغانا 2074.

عربياً أعلنت وزارة الصحة القطرية ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 14 ألفاً مع تسجيل 687 إصابة جديدة فيما سجلت وزارة الصحة الكويتية 353 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4377 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 30 حالة.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1344 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 24097 شخصاً فيما سجلت وزارة الصحة الإماراتية 557 إصابة جديدة ليرتفع مجموع الإصابات بالفيروس إلى 13038 بينما توفي ستة مصابين ليصل عدد الوفيات إلى 111 حالة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 106 إصابات مؤكدة جديدة خلال الـ 18 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4529 حالة وتم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة.