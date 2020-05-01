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الأمم المتحدة: ثقب الأوزون القياسي فوق القطب الشمالي أغلق الآن

2020-05-01

جنيف-سانا

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم إن تآكل طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي والذي بلغ “مستوى قياسياً” في آذار هو الأكبر منذ عام 2011 قد أغلق الآن.

ونقلت رويترز عن كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة قولها في إفادة بجنيف إن هذه الظاهرة التي تحدث في الربيع بنصف الكرة الأرضية الشمالي ناجمة عن المواد التي تستنفد الأوزون في الجو وعن الشتاء القارس في الطبقة العليا من الغلاف الجوي مضيفة إن هذين العاملين معاً يحدثان مستوى عالياً من تآكل طبقة الأوزون بشكل أسوأ مما شاهدناه في 2011 والآن عاد إلى طبيعته مجدداً وتم إغلاق الثقب.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان انخفاض مستوى التلوث خلال جائحة فيروس كورونا له دور في ذلك أكدت نوليس إن الأمر غير مرتبط بذلك على الإطلاق.

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