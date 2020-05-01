ثاني طائرة تقل السوريين العالقين في الخارج تصل مطار اللاذقية قادمة من روسيا الاتحادية وفريق التقصي الطبي يستقبلهم

اللاذقية-سانا

وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي الليلة الماضية طائرة تقل عدداً من الطلاب السوريين العالقين في روسيا وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا حيث تم استقبالهم من قبل فريق التقصي الطبي وأجريت لهم الفحوصات اللازمة.

وأوضح مدير صحة اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف في تصريح لـ سانا اليوم أنه تم فحص جميع الركاب وهم 16 طالباً سورياً وكانوا بصحة جيدة دون ظهور أي علامة مرضية وتم نقلهم إلى مركز الحجر الصحي في مدينة دمشق ضمن حافلات معقمة من قبل فريق التعقيم لدينا حيث سيقيمون فيه لـ 14 يوماً وهي المدة التي ستطبق على جميع العائدين للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا وضمان الأمن الصحي للمواطنين.

وكانت وصلت فجر الأربعاء الماضي إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة تقل السوريين العالقين في الخارج قادمة من العاصمة الأرمينية يرفان في سياق تأمين عودة السوريين في الخارج بعد صدور قرار الفريق الحكومي بتكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.