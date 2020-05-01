إنفاق أكثر من 512 مليون ليرة على مشاريع الطرق والجسور في حمص خلال ثلاثة أشهر

حمص-سانا

أنفق فرع الشركة العامة للطرق والجسور بحمص خلال الربع الأول من العام الجاري 512 مليونا و304 آلاف ليرة على المشاريع التي يقوم بتنفيذها.

وبين المهندس شهيد حلاس مدير الفرع في تصريح لـ سانا أن القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة خلال الربع الأول بلغت 536 مليونا بنسبة تنفيذ 94 بالمئة أما قيمة الإنفاق فبلغت 512 مليون ليرة فيما وصلت الأرباح إلى نحو 24 مليون ليرة مشيرا إلى أن هذه الأعمال توزعت على إنشاء خزان أرضي في بلدة القبو بقيمة 19 مليون ليرة ومشروع التفريعة السككية بقيمة 38 مليون ليرة ومشروع طريق محطة المعالجة في حسياء بقيمة 135 مليون ليرة.

وأوضح حلاس أن الأعمال المنفذة شملت أيضا تأهيل الجسرين على تحويلة حمص الغربية بقيمة 129 مليون ليرة وصيانة طريق حمص طرطوس الفرع الشمالي بقيمة 33 مليونا ومشروع الصرف الصحي بشارع شكري هلال بقيمة 30 مليون ليرة ومشروع البنى التحتية في الوعر بقيمة 112 مليون ليرة ومشروع ترحيل أنقاض بقيمة 40 مليون ليرة لافتا إلى وجود عدد من الصعوبات والعوائق تعترض سير العمل كنقص عدد العاملين المهنيين بالفرع وقدم الآليات وعدم توافر القطع البديلة وغلاء أسعارها.

صبا خيربك