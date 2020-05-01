الطبقة العاملة تتحدى كل الصعوبات لتبقى عجلة الإنتاج مستمرة

اللاذقية-سانا

تجدد الطبقة العاملة في محافظة اللاذقية حرصها على مواصلة الجهود في جبهات العمل مهما كانت الظروف مؤكدة في عيد العمال العالمي أنها تتحدى كل الصعوبات لتبقى عجلة الإنتاج مستمرة بهدف تأمين الخدمات للمواطنين.

وكان لعمال المخابز دورهم المهم خلال هذه المرحلة لجهة استنفار جميع الطاقات لتأمين رغيف الخبز للمواطنين رغم جميع التحديات المرتبطة بالتصدي لفيروس كورونا إلى جانب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي استهدفت كل القطاعات حيث أكد باسم أحمد رئيس وردية بمخبز تشرين الاحتياطي أن عمال سورية سيبقون كل في مكان عمله جندا أوفياء لوطنهم وشعبهم يبذلون الغالي والنفيس لأداء واجبهم حتى يبقى وطنهم عزيزا كريما.

وعبر كل من العاملين أمل قره فاقي في مخبز تشرين وفراس الحسين وسوسن قدار وأسمهان شمعون في مخبز الكرامة بحي الصليبة عن فخرهم بالإنجازات التي حققتها الطبقة العاملة في سورية ولا سيما خلال الظروف الراهنة المرتبطة بإجراءات التصدي لكورونا لتأمين مادة الخبز وعدم حصول أي نقص فيها مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد كل من العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية فرع 2 نبيل صقر وسامر حسن وعمار سرغل أن الإنجازات التي حققتها الطبقة العاملة شكلت أساسا في معركة الصمود لمواجهة ما تتعرض له سورية من مؤامرات لافتين إلى أن سورية ستعود أقوى مما كانت بجهود عمالها لتواصل دورها فى عملية إعادة البناء والإعمار.

وأشار المهندس بسام برهوم رئيس دائرة التحضير في مؤسسة التبغ باللاذقية إلى إصرار العمال على مواصلة العمل رغم الأزمات والظروف الصعبة خلال سنوات الحرب أو الظروف الراهنة للإسهام بتعزيز صمود سورية والدفاع عن أرضها.

ولفتت رئيس قسم فرم السجائر في معمل التحضير بالمؤسسة المهندسة لين عبدلله إلى أن المؤسسة استمرت بالعمل طوال سنوات الأزمة مع تشديد الإجراءات الاحترازية خلال الظروف الحالية والمرتبطة بالتصدي لفيروس كورونا لجهة تنظيف وتعقيم المعمل وتوزيع الكمامات والقفازات على جميع العاملين بشكل يومي.

وأكد العاملان في المعمل هيثم دريباتي وحسن نجارو استعداد الجميع للعمل بطاقتهم القصوى وتصميمهم على بذل الجهود حتى تعود سورية قوية وتواصل مسيرة التطوير والتنمية فيما أكد العامل سامر كيخيا أن أحدا من العمال لم ينقطع عن عمله ولم يتوان عن القيام بواجبه طوال سنوات الحرب وما زالوا بالهمة والنشاط ذاتهما.