بدء بيع مادتي السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية لشهري أيار وحزيران دفعة واحدة

دمشق-سانا

بدأت صالات المؤسسة السورية للتجارة اليوم تطبيق خطة البيع المعدلة التي أعلنت عنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخرا والتي تسمح ببيع كميات مادتي السكر والرز فقط المخصصة عبر البطاقة الالكترونية عن شهري أيار وحزيران للمواطنين دفعة واحدة حسب رغبتهم.

سانا رصدت آراء بعض المواطنين في عدد من صالات السورية للتجارة بدمشق حيث اعتبر ناصر كيالي أن فتح المجال لشراء الكميات المخصصة لشهرين دفعة واحدة “خطوة ضرورية” في هذه الفترة حيث تزداد احتياجات المواطنين من هذه المواد خلال شهر رمضان.

بدوره أشار نور الدين عربجي إلى الفرق الكبير بين سعر كيلو السكر عبر البطاقة 350 ليرة سورية وكيلو الرز 400 ليرة ومثيلاتهما في المحال التجارية حيث يباعان بـ “ضعف” هذه الأرقام فيما رأى جمال الزعبي أن هذه الآلية ستسهم بتخفيف العبء المادي: “عندما يحصل المواطن على كمية مضاعفة من المواد وبسعر مقبول يسهم ذلك بمنافسة السوق وإجبار التجار على تخفيض أسعار هذه المواد كي لا تكسد عندهم”.

مدير صالة 29 أيار علي محمد في تصريح لمراسل سانا أن بيع المواد لشهرين دفعة واحدة يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لتخفيف الازدحام إلى جانب فتح أبواب الصالات حاليا من الثامنة صباحا وحتى قبل نصف ساعة من تطبيق منع التجوال إضافة إلى الدوام في أيام العطل وتوفير المواد على مدار الساعة مبينا أن المواطنين يستطيعون أخذ المواد عن شهر واحد أو اثنين ومادة واحدة أو اثنتين “السكر والرز” أي حسب رغبتهم وبالكميات والوقت الذي يرغبون به خلال هذين الشهرين.

ودعا محمد المواطنين إلى عدم تشكيل تجمعات أو التسبب بالازدحام لكون المواد متوافرة ومستودعات كل الصالات تمتلك مخزونا احتياطيا من السكر والرز مؤكدا على الالتزام بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم والتباعد بين المواطنين خلال استلام المواد الغذائية.

علي عجيب