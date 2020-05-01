193 حالة وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا و96 في روسيا

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية اليوم تسجيل 193 حالة وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6481 والإصابات إلى 160758.

وفي روسيا سجلت السلطات الصحية 96 وفاة و7933 إصابة جديدة ما يعد ارتفاعا قياسيا لليوم الثاني على التوالي حيث وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114431 والوفيات إلى 1169.

من جهتها أعلنت باكستان تسجيل 39 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 385 فيما سجلت سنغافورة 932 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي فيها إلى 17101.

عربيا سجلت وزارة الصحة المغربية 102 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح الإجمالي 4423 كما تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 170 حالة.