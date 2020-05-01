ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على الصين

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بذريعة جائحة فيروس كورونا التي أتهم بكين بالمسؤولية عنها.

واعتبر ترامب في تصريحات للصحفيين نقلتها رويترز اليوم أن الاتفاق التجاري الموقع بين الولايات المتحدة والصين أصبح “ذا أهمية ثانوية” مع تفشي وباء كورونا وأن الأولوية بالنسبة له الآن ما سماه “مخاوفه بشأن دور الصين في نشأة وانتشار الفيروس”.

وأكدت الصين غير مرة أن الاتهامات الموجهة إليها بشأن المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” مجرد افتراءات وأعربت عن استعدادها للمساعدة في الجهود الدولية الهادفة إلى احتواء الوباء.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت أمس أن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب ضغطوا على أجهزة الاستخبارات لإيجاد أدلة تدعم مزاعم أن فيروس كورونا جاء من مختبر صيني وذلك بهدف تحويل الانتباه عن الانتقادات الموجهة إلى هذه الإدارة بشأن طريقة تعاملها مع الأزمة جراء الوباء.