الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لزخات مطرية فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض وتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة نسبيا في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم احيانا وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وتكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية الغربية والجزيرة وتضعف الهطولات في باقي المناطق وخاصة الجنوبية.

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة أحيانا تتحول إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والجزيرة مساء وخلال الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام...