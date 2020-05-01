الرئيس الكوبي يدين الاعتداء على سفارة بلاده في واشنطن

هافانا-سانا

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الاعتداء المسلح على السفارة الكوبية في واشنطن أمس.

وقال كانيل على تويتر اليوم: “ندين هذا العدوان وننتظر تحقيقا في الهجوم ويجب على الدول حماية البعثات الدبلوماسية المعتمدة فيها”.

وكانت السفارة الكوبية في الولايات المتحدة تعرضت أمس لإطلاق نار من قبل مسلح مجهول الهوية دون وقوع إصابات بشرية.

بدوره أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تصريحات للتلفزيون الكوبي أنه تم استدعاء مارا تيكاش القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في هافانا وتم التعبير عن احتجاج بلاده الشديد على العدوان الإرهابي لافتا إلى أن الخطاب العدائي المتزايد والممنهج ضد كوبا من قبل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ومسؤولين اخرين في الوزارة يشجع على مثل هذا العدوان.

وأشار رودريغيز إلى أن الحكومة الكوبية تنتظر التحقيقات التي تقوم بها السلطات الأمريكية بشأن هوية ودوافع مرتكب العدوان مؤكدا أن هافانا أبدت استعدادها للمشاركة من أجل التقدم في التحقيق.

ودعا رودريغيز وزارة الخارجية الأمريكية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال الكامل للمسؤوليات المنوطة باتفاقية فيينا وضمان الأمن الكامل للسفارة الكوبية والبعثة الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك الموظفين الكوبيين في كليهما وعائلاتهم.