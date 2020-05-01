في عيدهم…عمال شركة سكر حمص.. جهود مضاعفة وإصرار على مواصلة العمل

حمص-سانا

ساعات عمل طويلة وجهود استثنائية مضاعفة يبذلها عمال شركة سكر حمص ضمن أربع ورديات متتالية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة المختلفة وبشكل خاص مادة الكحول من قبل الجهات العامة والخاصة منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مؤكدين في عيدهم استمرارهم بالعطاء والإنتاج وأن عمال سورية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

مدير عام الشركة المهندس عبدو المحمود أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن عيد العمال يأتي هذا العام ضمن ظروف استثنائية تضعنا أمام مسؤوليات كبيرة وهو ما ترجمه عمال الشركة من خلال عملهم على مدار الساعة دون كلل أو ملل ملتزمين بجميع الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس.

وتعمل في الشركة حاليا ثلاثة معامل وفق المحمود وهي معمل الخميرة الذي يعمل بطاقته الإنتاجية القصوى ومعمل الزيت والصابون ومعمل الكحول الذي انطلق العمل فيه منذ منتصف آذار الماضي ويعمل بطاقته الإنتاجية القصوى لرفد القطاعين العام والخاص مع تزايد الطلب على المادة مشيرا إلى أن كل معمل من هذه المعامل يضم نحو مئة عامل يعملون ضمن أربع ورديات دون توقف.

وخلال وجوده ضمن ورديته في معمل الكحول تمنى العامل عصام فندي أن يأتي عيد العمال القادم وقد تعافت سورية وتجاوزت أزمة هذا الوباء العالمي بينما أشار العامل المعتصم بالله كنعان إلى أنهم استمروا في العمل خلال الظروف الحالية الاستثنائية انطلاقا من إيمانهم بالوطن وضرورة حمايته بشتى السبل والعمل على بنائه.

ومن معمل الزيت أكد العامل أكرم عاصي أنه ورفاقه مستمرون في عملهم ضمن هذه الظروف من منطلق واجبهم تجاه وطنهم وهو ما أكده العامل أحمد سعيد الأحمد الذي أشار إلى أن العمال في الشركات الإنتاجية كافة لم يتوقفوا عن العمل بل زادت المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وكانوا على قدر المسؤولية.

أما في معمل الخميرة فلفت العامل عماد الناصر إلى أنه ورفاقه مستمرون بتأدية واجبهم ومصرون على مواصلة الجهود في سبيل صمود الوطن في جميع المناحي وكانوا الرديف للجيش العربي السوري في مواجهة كل ما تعرضت له سورية من إرهاب.

المهندس أحمد عثمان مدير معمل الكحول والكربون بشركة سكر حمص أشار إلى أن العمال يعملون على مدار الساعة لضمان تأمين كل الطلبات الموكلة إليهم بالطاقة الإنتاجية القصوى بينما بين المهندس علي شقوف مدير معمل الزيت أن العمل تضاعف في ظل الظروف الراهنة وكان جميع العمال على قدر المسؤولية.

المهندس نجدت فياض مدير معمل الخميرة أكد أن للعمال دورا كبيرا في دعم استقرار الإنتاج وزيادته حيث تم تكثيف الجهود لتقديم جميع الخدمات والعمل ضمن الطاقة القصوى.

صبا خيربك