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2050 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

2020-05-01

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 2050 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في حصيلة تظهر زيادة لليوم الثاني على التوالي.

وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيات يومي الأحد والاثنين سجلت الولايات المتحدة أمس 2050 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 62906 وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات إذ أنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

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