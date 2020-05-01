الأول من أيار 1886 – احتجاجات عمالية في مدينة شيكاغو للمطالبة بتحسين ظروف العمل وبسبب هذه الاحتجاجات اعتبر هذا اليوم يوما عالميا للعمال

دمشق-سانا

305 – تنازل دقليديانوس ومكسيميان أباطرة الإمبراطورية الرومانية عن العرش.

1328 – انتهاء حروب الاستقلال الاسكتلندية من خلال معاهدة “أدنبرة نورثامبتون” واعتراف مملكة إنكلترا بمملكة اسكتلندا دولة مستقلة.

1707 – إعلان اتحاد اسكتلندا وإنكلترا لتشكلا المملكة المتحدة.

1840 – صدور أول طابع بريد في العالم في بريطانيا.

1886 – احتجاجات عمالية في مدينة شيكاغو للمطالبة بتحسين ظروف العمل وبسبب هذه الاحتجاجات اعتبر هذا اليوم يوما عالميا للعمال.

1907 – ساكيشي تويودا يحصل على براءة اختراع آلة النسيج.

1945 – انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر.

1948 – الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

1961 – فيدل كاسترو يعلن كوبا جمهورية ديمقراطية مستقلة.

1962 – فرنسا تجري أولى تجاربها النووية في الصحراء الكبرى في الجزائر.

1963 – الأمم المتحدة تنهي وصايتها على غينيا الجديدة التي تعرف باسم إيريان الغربية.

2004 – انضمام ليتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا والمجر واستونيا

والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا إلى الاتحاد الأوروبي.

2010 – انفجاران بالقرب من مسجد في سوق مكتظ في العاصمة الصومالية مقديشو يؤديان إلى مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

2015 – منظمة الصحة العالمية تعلن خلو منطقة الأمريكيتين من مرض الحصبة الألمانية.

من مواليد هذا اليوم

1758 – الملك كاميهاميها الأول ملك مملكة هاواي.

1819 -بطرس البستاني.. أديب ومؤرخ لبناني.

1852 -سانتياغو رامون إي كاخال.. طبيب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

من وفيات هذا اليوم

1539 -الملكة إيزابيل ملكة إسبانيا وإمبراطورة ألمانيا.

1873 -ديفيد ليفينغستون.. مستكشف اسكتلندي.

أعياد ومناسبات

عيد العمال.

اليوم العالمي للتمريض.