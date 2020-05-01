الأول من أيار 1886 – احتجاجات عمالية في مدينة شيكاغو للمطالبة بتحسين ظروف العمل وبسبب هذه الاحتجاجات اعتبر هذا اليوم يوما عالميا للعمال

دمشق-سانا
305 – تنازل دقليديانوس ومكسيميان أباطرة الإمبراطورية الرومانية عن العرش.
1328 – انتهاء حروب الاستقلال الاسكتلندية من خلال معاهدة “أدنبرة نورثامبتون” واعتراف مملكة إنكلترا بمملكة اسكتلندا دولة مستقلة.
1707 – إعلان اتحاد اسكتلندا وإنكلترا لتشكلا المملكة المتحدة.
1840 – صدور أول طابع بريد في العالم في بريطانيا.
1886 – احتجاجات عمالية في مدينة شيكاغو للمطالبة بتحسين ظروف العمل وبسبب هذه الاحتجاجات اعتبر هذا اليوم يوما عالميا للعمال.
1907 – ساكيشي تويودا يحصل على براءة اختراع آلة النسيج.
1945 – انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر.
1948 – الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
1961 – فيدل كاسترو يعلن كوبا جمهورية ديمقراطية مستقلة.
1962 – فرنسا تجري أولى تجاربها النووية في الصحراء الكبرى في الجزائر.
1963 – الأمم المتحدة تنهي وصايتها على غينيا الجديدة التي تعرف باسم إيريان الغربية.
2004 – انضمام ليتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا والمجر واستونيا
والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا إلى الاتحاد الأوروبي.
2010 – انفجاران بالقرب من مسجد في سوق مكتظ في العاصمة الصومالية مقديشو يؤديان إلى مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
2015 – منظمة الصحة العالمية تعلن خلو منطقة الأمريكيتين من مرض الحصبة الألمانية.
من مواليد هذا اليوم
1758 – الملك كاميهاميها الأول ملك مملكة هاواي.
1819 -بطرس البستاني.. أديب ومؤرخ لبناني.
1852 -سانتياغو رامون إي كاخال.. طبيب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.
من وفيات هذا اليوم
1539 -الملكة إيزابيل ملكة إسبانيا وإمبراطورة ألمانيا.
1873 -ديفيد ليفينغستون.. مستكشف اسكتلندي.
أعياد ومناسبات
عيد العمال.
اليوم العالمي للتمريض.