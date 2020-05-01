SCS-NET
الشريط الأخباري

اليمن: قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية استجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية

2020-04-30

صنعاء-سانا

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية مؤكدة أن القرار يأتي استجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن قرار ألمانيا حول حزب الله لا يتسم بالحكمة وسيؤثر سلبا على مكانتها في المنطقة كما يعكس استجابة واضحة للإملاءات الصهيونية ويكشف حجم الهوة التي باتت تفصل ألمانيا عن القضايا العادلة للشعوب مؤكدة ضرورة أن يحظى حزب الله وجميع حركات التحرر الوطني والمقاومة التي تحارب الإرهاب بالدعم والمساندة من قبل دول وشعوب العالم.

وأضافت الوزارة في بيانها “إن حزب الله جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي اللبناني ويحظى بتأييد أغلبية الشعب اللبناني باعتباره حركة مقاومة مشروعة تقف ضد صلف الكيان الصهيوني الغاصب”.

انظر ايضاً

ميدفيديف: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ لن يبقى دون رد

موسكو-سانا أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم أن الانسحاب الأمريكي الأحادي من معاهدة الصواريخ …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved