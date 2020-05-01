اليمن: قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية استجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية

صنعاء-سانا

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية مؤكدة أن القرار يأتي استجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن قرار ألمانيا حول حزب الله لا يتسم بالحكمة وسيؤثر سلبا على مكانتها في المنطقة كما يعكس استجابة واضحة للإملاءات الصهيونية ويكشف حجم الهوة التي باتت تفصل ألمانيا عن القضايا العادلة للشعوب مؤكدة ضرورة أن يحظى حزب الله وجميع حركات التحرر الوطني والمقاومة التي تحارب الإرهاب بالدعم والمساندة من قبل دول وشعوب العالم.

وأضافت الوزارة في بيانها “إن حزب الله جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي اللبناني ويحظى بتأييد أغلبية الشعب اللبناني باعتباره حركة مقاومة مشروعة تقف ضد صلف الكيان الصهيوني الغاصب”.