إيران: قرار ألمانيا اعتبار حزب الله منظمة إرهابية غير واقعي

طهران-سانا

أدانت إيران بشدة قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية واصفة الموقف الألماني بغير الواقعي والمتماهي مع السياسات الصهيونية والأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح نقلته وكالة أنباء”ارنا” اليوم “يبدو أن بعض الدول في أوروبا تتخذ مواقفها دون النظر إلى حقائق منطقة غرب آسيا بل فقط الاخذ بعين الاعتبار أهداف الماكينة الدعائية للكيان الصهيوني والادارة الأمريكية المضطربة” مؤكدا أن قرار الحكومة الألمانية بشأن حزب الله اتخذ بتهور ضد قوة لعبت دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد موسوي أن حزب الله جزء رسمي وشرعي من الحكومة والبرلمان اللبناني وهو على الدوام حزب سياسي مؤثر في مجال تثبت الاستقرار السياسي في هذا البلد ويحظى بدعم شعبي واسع في لبنان والمنطقة داعيا الحكومة الألمانية إلى تحمل التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة التنظيمات الإرهابية الحقيقية في المنطقة.