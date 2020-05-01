وفيات كورونا في بريطانيا ترتفع إلى 26771 وتسجيل 289 وفاة جديدة بفرنسا

لندن-باريس-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا إلى 26771 وفاة بعد تسجيل 674 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما سجلت فرنسا 289 وفاة جديدة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البريطانية قولها إن البلاد سجلت في المجمل 171253 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد بارتفاع بلغ 6032 حالة عن اليوم السابق.

وفي فرنسا أعلن مدير عام الصحة الفرنسي البروفيسور جيروم سالومون أن فيروس كورونا تسبب بوفاة 289 شخصاً في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 24376 وفاة منذ الأول من آذار الماضي.

وقال سالومون إن عدد المرضى في خدمات الانعاش تراجع مجددا بـ 188 مريضا مقارنة باليوم السابق ليصل الإجمالي إلى 4019 سريرا مؤكدا أن ما يقرب من 50000 مريض بينهم 49476 غادروا المستشفى منذ بداية الوباء.

وبلغت فرنسا ذروة الوباء في 9 نيسان الجاري مع وجود 7200 مريض في العناية المركزة وحتى اليوم لا يزال هناك 26283 مريضا مصابا بكوفيد 19 في المستشفيات.