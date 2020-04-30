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مقتل وإصابة عدد من جنود الجيش المصري بانفجار عبوة ناسفة

2020-04-30

القاهرة-سانا

قتل وأصيب عدد من جنود الجيش المصري جراء انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء اليوم.

ونقل موقع بوابة الأهرام عن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي قوله في تصريح إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها مقتل وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود مؤكدا استمرار القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب للمحافظة على أمن البلاد واستقرارها.

وكانت قوات الأمن المصرية قضت في الرابع عشر من الشهر الجاري على كامل أفراد مجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة.

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