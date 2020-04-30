الأمن الإيراني يفكك خلية إرهابية جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

أعلنت قوات الأمن الإيرانية اليوم تفكيك خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن مصدر أمني قوله في تصريح إن أعضاء الخلية الإرهابية الذين تم القبض عليهم قاموا خلال السنوات الماضية بأعمال تخريبية لزعزعة الأمن في المحافظة وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المتفجرات والمواد المستخدمة لإنتاج العبوات الناسفة”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن منتصف شباط العام الماضي أن 27 شخصا استشهدوا وأصيب 13 آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف حافلة لقوات الحرس في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.