بهجة رمضان لا تغيب عن سوق الجزماتية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا

الخميس / 30 / 04 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية الروسية: من حق سورية القضاء على الإرهاب الموجود على أراضيها
2020-04-30
الملتقى العربي الدولي: الإجراءات المفروضة على سورية جريمة حرب
2020-04-30
الشيوعي السلوفاكي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية همجية
2020-04-30
نيبينزيا: العقوبات على سورية تعيق مكافحة فيروس كورونا
2020-04-29
الجعفري: على مجلس الأمن إلزام الدول الداعمة للإرهاب في سورية الكف عن ذلك
2020-04-29
برلماني أوروبي: استمرار فرض الإجراءات القسرية على سورية ودول أخرى أمر فظيع وغير إنساني
2020-04-29
أول طائرة تقل سوريين عالقين في الخارج تقلع من أرمينيا بعد منتصف الليلة
2020-04-29
محليات
مجلس التعليم العالي يوافق على استئناف مناقشة رسائل الدراسات العليا في الجامعات
2020-04-30
عمال شركة الإسمنت بحماة: مستمرون في الإنتاج بأقصى طاقاتنا مع الالتزام بإجراءات التصدي لكورونا
2020-04-30
عمال الحسكة في عيدهم: استمرار العمل واجب وطني ومهني وأخلاقي
2020-04-30
ضمن إجراءات التصدي لكورونا.. مركز حجر صحي جديد في المدينة الجامعية بحمص وأماكن جديدة تحت تصرف صحة اللاذقية
2020-04-30
مجلس الشعب يحدد 3 أيار موعداً لبدء الدورة العادية الثالثة عشرة
2020-04-30
العدل تعلن عن إجراء مسابقة واختبار لتعيين عدد من المواطنين
2020-04-30
تسيير رحلات لنقل المواطنين المسافرين بين المحافظات
2020-04-30
رياضة
سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي
2020-04-30
فيديوهات التدريب الرياضي المنتشرة على الانترنت متنفس آمن لمحبي الرياضة
2020-04-29
باردو يرحل عن تدريب أدو دن هاغ الهولندي بعد أربعة أشهر فقط
2020-04-29
الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة يسحب تنظيم بطولة العالم 2021 للرجال من نيودلهي
2020-04-29
إلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الحالي
2020-04-28
استئناف منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في الـ 29 من الشهر المقبل دون جمهور
2020-04-27
الدوري الإسباني يقدم خطته لاستئناف النشاط الكروي
2020-04-26
اقتصاد
إحداث 3 ساحات في حماة كأسواق شعبية ومباشرة البيع في أسواق شعبية محدثة بطرطوس
2020-04-30
إعادة العمل في منشرة خلايا النحل بالقنيطرة بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب
2020-04-30
دعم إنتاج المواد الأولية المحلية لصناعة الدهانات يخفض تكاليف الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي
2020-04-30
المركزي الأوروبي يتوقع انكماشاً بنحو 12 بالمئة للناتج المحلي في منطقة اليورو خلال العام الجاري
2020-04-30
خط إنتاجي جديد في الأهلية للمنتجات المطاطية يخفف الهدر ويلبي حاجة السوق المحلية
2020-04-30
الحكومة الألمانية تتوقع أسوأ ركود منذ خمسين عاماً
2020-04-29
كورونا يفتك بالاقتصاد الأمريكي والأسوأ لم يأت بعد
2020-04-29
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هدوء حذر يسود طرابلس وصيدا.. وإصابة 81 عسكرياً لبنانياً نتيجة أعمال الشغب خلال المظاهرات
وصول أول طائرة تقل سوريين عالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من أرمينيا
بهجة رمضان لا تغيب عن سوق الجزماتية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا
2020-04-30
بهجة رمضان
2020-04-30
manhal
سابق
التربية تحدد الموضوعات المطلوبة في امتحانات الثانويات العامة والشرعية والمهنية والتعليم الأساسي
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الأمن الإيراني يفكك خلية إرهابية جنوب شرق البلاد
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