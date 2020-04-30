SCS-NET
الشريط الأخباري

التربية تحدد الموضوعات المطلوبة في امتحانات الثانويات العامة والشرعية والمهنية والتعليم الأساسي

2020-04-30

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية اليوم الموضوعات المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها كافة “المواد العامة” وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

وطلبت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه من مديرياتها في المحافظات كافة تعميم الموضوعات المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها كافة “المواد العامة” وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية على المجمعات والمدارس الثانوية العامة والشرعية والمهنية والتعليم الاساسي وذلك حرصاً منها على تحقيق الاستقرار النفسي وخفض مستوى القلق والتوتر لدى الأبناء الطلاب ليتمكنوا من التحضير لامتحاناتهم بشكل جيد.

وبينت الوزارة أنه يمكن للراغبين بالاطلاع على هذه الموضوعات الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة أو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو متابعة الفضائية التربوية.

انظر ايضاً

التربية تحدد الـ 21 من حزيران القادم موعداً لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية

دمشق-سانا بناء على ما قرره مجلس الوزراء اليوم أصدرت وزارة التربية قراراً حددت بموجبه الـ …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved