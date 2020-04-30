رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال ميشوستين خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض.

بوتين يكلف بيلؤوسوف بمهام رئيس الوزراء الروسي

وأصدر الرئيس بوتين مرسوماً بتكليف النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلؤوسوف لتأدية مهام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي.

وجاء في بيان صدر عن الخدمة الصحفية في الكرملين إن مفعول المرسوم يسري منذ لحظة نشره.

وكانت روسيا أعلنت اليوم تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.